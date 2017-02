Câmara de Araguaína aprova reajuste salarial de servidores efetivos

A Câmara Municipal de Araguaína aprovou por unanimidade durante a Sessão Ordinária desta terça feira 21, o Projeto de Resolução Nº002/2017 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a concessão de reajuste ao salário base dos servidores efetivos da câmara municipal.



De acordo com o projeto os servidores efetivos terão os vencimentos reajustados em 5,43%. O acréscimo concedido é relativo ao previsto na data do ano de 2017 e beneficia os servidores efetivos, inativos e pensionistas.



Segundo o Vereador Presidente Marcus Marcelo (PR), a Câmara Municipal de Araguaína tem sempre cumprido a data base, concedendo de acordo com as condições da casa reajuste salarial aos servidores efetivos.



Fonte: Assessoria