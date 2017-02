Com documentos na mão, dono de lanche rebate resposta da prefeitura e diz se sentir ofendido por afirmação enganosa do município

A prefeitura de Araguaína se manifestou em nota ao Portal O Norte sobre o caso do dono de um trailer de lanches que foi proibido de atuar na Praça das Nações, local onde o proprietário trabalhava há 20 anos. Segundo a nota publicada na matéria veiculada nesta terça-feira (21) no site, o empreendedor trabalhava há quase 20 anos de forma irregular e por isso foi retirado do local. Diante da resposta da prefeitura, o senhor Maurílio Gomes rebateu a afirmação e apresentou documentos e sua versão dos fatos.



O caso gerou repercussão nas redes sociais depois que a filha do micro empreendedor, senhor Maurílio Gomes (53 anos), publicou um desabafo em seu perfil no Facebook pedindo para que o prefeito voltasse atrás e deixasse seu pai continuar trabalhando na Praça. A história da família comoveu centenas de internautas que se solidarizaram com a causa.



Em entrevista ao Portal O Norte, senhor Maurílio ainda revelou as dificuldades financeiras que têm enfrentado por conta da decisão do município em proibir ele de trabalhar na praça e como resposta, o município alegou que o dono do lanche trabalhava de forma irregular desde o início.



“A história não é como a prefeitura conta, a justificativa deles não procede”, disse o empreendedor em nova entrevista ao site. Dessa vez ele apresentou um termo de permissão de uso de espaço público autorizado na época pelo prefeito Paulo Sidnei Antunes. "Os prefeitos seguintes não assinaram outro termo, porque segundo eles não havia necessidade e assim continuei pagando as taxas municipais e trabalhando normalmente".



Termo de permissão assinado pelo então prefeito Paulo Sidnei. (Foto Montagem: Portal O Norte)

“Nunca trabalhei de forma irregular, tanto meu trailer quanto as taxas do município sempre foram pagas. Tinha autorização para trabalhar até o dia em que prefeito Ronaldo Dimas assumiu a prefeitura”, disse ele mostrando alguns dos comprovantes de pagamento. “Inclusive nossas taxas estavam todas sendo pagas em dias lá na Funamc, é só pedir um extrato para comprovar”, garante.



Alguns dos comprovantes de pagamentos de taxas para funcionamento do lanche na Praça das Nações.(Foto: Portal O Norte)

Maurílio diz que depois que Ronaldo assumiu a prefeitura ele não regularizou mais ninguém e avisou que mandaria um comunicado para tal regularização. “Mas ele não fez isso no primeiro mandato dele e agora nesse segundo ele fez com quem ele queria”, disse.



Sobre os espaços oferecidos pela prefeitura, senhor Maurilio confirma que recebeu sim propostas do município, mas nenhuma delas seria compatível com a arrecadação que ele conseguia na Praça das Nações. “Me ofereceram por exemplo a Praça do Bode no setor Patrocínio. Como é que eu vou sair de um local para outra praça que não é compatível com o movimento de clientes? Além disso, a Praça do Bode assim como a das Nações, também não tem adequação para o meu trailer. O que é isso? Só pra me tirar de lá de qualquer forma? Eu conquistei um espaço ali e de forma regular”, questionou.



Senhor Maurílio criticou a postura da prefeitura ao que segundo ele apontou como mentira a respeito de sua regularização. “Eles tinham que dar um resposta, mas é um absurdo apontar uma justificativa enganosa como essa e eu me vejo no direito de me defender e falar a verdade”, disse o empreendedor que se sentiu ofendido com a resposta e afirmou que vai procurar seus direitos na Justiça.