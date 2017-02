Em rede social, prefeito mantém decisão de proibir trailer em praça e filha faz mais questionamentos: Por que não tirou todos os ambulantes?

Depois da repercussão negativa gerada nas redes sociais, o prefeito Ronaldo Dimas (PR) deicidiu se posicionar em seu perfil no Facebook sobre o caso do proprietário do lanche Kero Kero em Araguaína, que foi proibido pela prefeitura de trabalhar com seu trailer na Praça das Nações depois de 20 anos que atuou no local. O gestor publicou uma resposta à postagem feita pela filha do senhor Maurilio Gomes da Silva (53 anos), onde ela pede para o prefeito voltar atrás e permitir que seu pai continue trabalhando na praça.



Em sua publicação, o prefeito elogiou o gesto da jovem em defender os interesses de sua família e reconheceu a dificuldade econômica que muitos araguainenses têm passado atualmente, no entanto, manteve seu posicionamento a respeito do caso e apresentou suas justificativas à respeito da decisão.



Segundo Ronaldo Dimas, sua gestão está trabalhando “para gerar cada vez mais oportunidades aos pais de família”, porém no caso do lanche Kero Kero, alega que “a nova configuração da praça discutida com a comunidade em audiência pública” não comportaria mais estabelecimentos como este, argumentando que tal permissão abriria precedentes para outros cidadãos reclamarem o espaço. Além disso, afirmou que tal situação desfiguraria o conceito de praça que prioriza a circulação de pessoas.



Por fim Ronado Dimas reafirmou sua posição e se colocou à disposição para “estudar um outro ponto” onde dono do lanche pudesse se instalar.



Diante da resposta do prefeito, Tharkehya Trindade mais uma vez se manifestou em seu perfil no Facebook agradecendo por ele ter respondido, contudo, novamente questionando a decisão tomada por sua administração: “Senhor prefeito, eu entendo que o senhor está querendo organizar a cidade, mas será que tirar meu pai dali é a melhor opção?” disse a jovem se remetendo a outros ambulantes que também atuam na praça, porém não foram obrigados a sair do local: “Tapiocas, cachorro quente, pipoca, todos esses também são ambulantes, o senhor também irá tirá-los? Nós já fazemos parte da tradição daquela praça, porque em anos só agora na sua gestão devemos sair de lá? Nós somos geradores de emprego e renda para algumas famílias, que certamente estão sendo prejudicadas por essa arbitrariedade...”, disse.



Finalizando seu post, Tharkenya completa: “Me desculpe, mais eu não concordo com os seus métodos, pois aprendi que não é passando por cima das pessoas que conseguimos nossos objetivos...”.

Nas redes sociais, opiniões divididas a cerca do caso polêmico: de um lado pessoas que defendem a família e de outro pessoas que concordam com o posicionamento do prefeito como no comentário a seguir, onde uma internauta elogiou a postura de Ronaldo Dimas.



Mas na própria postagem do prefeito a maioria dos comentários é a favor do dono do lanche e pedem ao prefeito que reveja a decisão e mantenha o negócio do pai de família na praça.

Um dos comentários chama atenção para a questão da segurança pública, onde uma internauta afirma que o local onde ficava o trailer do lanche é sinalizado para uso de estacionamento de viatura, no entanto, conforme a universitária que estuda na faculdade próxima à praça, não funciona como deveria mesmo depois que o trailer foi proibido de parar no local.

Situação Irregular



Vale lembrar que em sua publicação, o prefeito não respondeu ao principal questionamento levantado pelo proprietário em entrevista ao Portal O Norte: Por que ele não foi incluído no novo projeto da praça? Tendo em vista que trabalha há duas décadas no local. Na entrevista, o empreendedor destaca que ficou de fora de todas as discussões e reuniões onde outros trabalhadores que atuam na praça foram convidados a participar quando o projeto começou a ser discutido. "Já que eu não me adequava por que não me fizeram uma proposta de reestrutração para manter meu negócio na praça?", questionou.



O prefeito também não tocou no assunto sobre a regulamentação do lanche, principal justificativa alegada em nota da prefeitura ao Portal O Norte que afirmou que senhor Maurílio Gomes trabalhava de forma ilegal na praça há quase 20 anos, fato que foi rebatido pelo proprietário do lanche que apresentou ao site um documento que comprova que ele conseguiu autorização para trabalhar ainda na gestão do ex-prefeito Paulo Sidnei Antunes e que nunca foi pressionado pelos outros gestores que sucederam Paulo Sidnei até a atual administração de Ronaldo Dimas. Senhor Maurílio também apresentou comprovantes de pagamentos de taxas à prefeitura referentes à instalação do trailer e garantiu que sempre cumpriu em dias com estas obrigações.