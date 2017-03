Confiras as vagas de emprego oferecidas hoje pelo Sine de Araguaína 03/03/2017 09h58 | Atualizado em: 03/03/2017 10h01

Divulgação Confira abaixo, as vagas de emprego oferecidas no Sine de Araguaína.

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (03), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas disponíveis nos postos do Sine em Araguaína:



3973655 Assessor de microcrédito 3

3996077 Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

4005822 Atendente de farmácia - balconista 1

4011946 Auxiliar de cozinha 1

4010547 Auxiliar de depósito 1

4010610 Auxiliar financeiro 1

4004469 Açougueiro 1

3997294 Açougueiro 1

4011769 Babá 1

4010310 Cabeleireiro 1

4006766 Cabeleireiro 2

3988292 Capataz 1

4003549 Caseiro (agricultura) 1

4011190 Chapista de lanchonete 1

4007825 Costureira de máquina reta 3

3995158 Cozinheiro geral 1

3996708 Empacotador, a mão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

4000914 Encarregado eletricista de instalações 1

4008375 Farmacêutico 2

4005406 Garçom 1

4005598 Impressor gráfico manual 1

3995052 Instalador de equipamentos de comunicação 1

3992069 Instalador de insulfilm 1

4010739 Lombador em matadouro 2

4006802 Manicure 2

4010350 Manicure 1

3991520 Mecânico 1

3992134 Mecânico de automóvel 1

3969136 Mecânico de automóvel 1

4000379 Montador de equipamentos de telecomunicações 2

4010327 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

3996725 Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

4010519 Operador de empilhadeira elétrica 1

3993638 Padeiro 1

3985962 Pizzaiolo 1

4002098 Professor de matemática no ensino médio 1

3993371 Projetista de móveis 1

3987470 Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

3988326 Salgadeiro 1

3994134 Soldador 1

3999933 Supervisor de compras 1

3997861 Tosador 1

4010053 Tosador de animais domésticos 1

3999671 Trabalhador rural 2

3999107 Técnico eletrônico 1

3988287 Vaqueiro 1

4004256 Vaqueiro 1

4008034 Vaqueiro 1

4010775 Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

4011556 Vendedor pracista 1

4010048 Vendedor pracista 1

3987130 Vendedor pracista 1