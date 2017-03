Cursos gratuitos da Prefeitura começam nesta segunda-feira

Nessa segunda-feira, dia 6, começam as aulas das primeiras turmas do ano de 2017 do Centro de Geração de Renda de Araguaína. Ofertados pela Prefeitura gratuitamente, os três cursos contam com mais de 60 alunos, que se qualificarão em assistente administrativo, bordado à mão e pintura em tecidos.



As aulas acontecerão pela manhã e à tarde, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na sede do centro, localizada na Rua Primeiro de Janeiro, em frente à Praça das Bandeiras. São 25 pessoas matriculadas para o curso de assistente administrativo, com carga horária de 120 horas, e aulas à tarde. Os 20 inscritos para o curso de bordado à mão terão 40 horas de carga horária e aulas também no período vespertino. Os 20 inscritos no curso de pintura em tecidos terão aulas pela manhã e carga horária de 80 horas.



A coordenadora do Centro de Geração de Renda, Marizan Rodrigues, informou que os interessados em participar dos cursos que não conseguiram vagas podem ficar na lista de espera, caso haja alguma desistência. Para mais informações sobre as aulas e vagas disponíveis nos cursos, os moradores podem ligar no telefone 3412 3569.



Geração de Renda



O Centro de Geração de Renda atua com a missão de mobilizar, articular, desenvolver e gerir ações sustentáveis de inclusão social, contribuindo para a promoção da cidadania no município.



Além disso, poderá contribuir para aprimorar as estratégias de políticas, programas e ações voltadas para redução da desigualdade por meio do acesso a cursos de qualificação e formação profissional, ações de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra.



Inclusão produtiva



A Prefeitura vem promovendo a inclusão produtiva no município ofertando cursos gratuitos em diversas áreas. Desde que foi aberto em 2014, só o Centro de Geração de Renda formou 1.632 pessoas, com um total de 112 turmas formadas nos diversos cursos oferecidos pela unidade. Ao todo, mais de quatro mil pessoas já se qualificaram por meio de cursos da Prefeitura em diversos programas.



Fonte: Agência Brasil