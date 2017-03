Olyntho rebate justificativa do Estado sobre obras do HGA: "Secretário de Saúde me disse que o projeto não é prioridade do atual governo"

Com mais de 160 milhões de reais investidos na construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA), a obra está parada há dois anos e o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou informando que vai investigar o caso.



Com prazo de entrega de 983 dias, a obra foi lançada na gestão do ex-governador Siqueira Campos, que deu início à construção com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), mas o canteiro de obras está abandonado e o único funcionário no local é um vigia.



A área fica em um dos bairros mais novos da cidade e conforme o projeto, o hospital teria 400 leitos e 60 UTIs. A promessa era ampliar o atendimento da saúde pública na região Norte do Estado e assim resolver grande parte dos problemas enfrentados pela população que depende dos serviços.



Em entrevista ao Bom dia Tocantins desta terça-feira (07), o Procurador da República, Eron Freire dos Santos, informou que o MPF vai abrir um processo para investigar o caso. O órgão vai adotar providências para apurar o que está acontecendo e os responsáveis pela obra terão 10 dias para apresentar esclarecimentos.



Em nota ao jornal, o ex-governador Siqueira Campos garante que deixou recursos em caixa para a execução da obra, já o ex-governador Sandoval Cardoso não quis comentar sobre o caso.



O Bom dia Tocantins também procurou a Secretaria de Infraestrutura do Estado que informou que aguarda a Assembleia Legislativa autorizar a realização de uma operação de crédito para a retomada da obra.



Controvérsias



Ao Portal O Norte, o deputado Estadual Olyntho Neto (PSDB) se manifestou sobre o caso, e segundo ele a justificativa dada pela Secretaria de Infraestrutura é mentira.



O parlamentar afirma que desde 2015 cobra providências e a continuidade da obra, com requerimentos e audiências públicas: “questionei pessoalmente todos os secretários que passaram pela Secretaria de Saúde do Estado, inclusive o atual e mesmo conseguindo a aprovação de emendas ao Orçamento do Estado e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, todos foram categóricos em afirmar que não dariam continuidade, pois não eram prioridade da atual gestão”.



Olyntho Neto garantiu que fará o possível para que a obra tenha continuidade: “Solicitamos informações sobre o financiamento que está em análise na Assembleia e faremos as alterações, emendas e amarrações necessárias para que importantes obras como essa, do Hospital Geral de Araguaína, tenham continuidade e nosso dinheiro não seja desperdiçado em obras pela metade”, concluiu.