Família tenta arrecadar dinheiro para tratamento de criança fora do país

Nicolas Cardoso Leal tinha uma vida normal até os dois anos, quando teve uma forte febre acompanhada de convulsões. O menino entrou em coma e quando acordou não podia mais andar, falar e se movimentar. A família dele agora faz uma campanha pela internet para arrecadar R$ 120 mil e fazer um tratamento tronco fora do país.



Uma página no Facebook, Diário do Nicolas, foi criada para mostrar o dia a dia do menino, que está com quatro anos. "Ele andava, corria para todo lado, mas teve encefalite viral com febre alta e convulsões, além da demora a ter acesso à UTI, que causou danos cerebrais graves", disse a madrinha dele, Renata Cardoso.



Nos últimos dois anos, o menino passou por quatro internações. "O que a gente busca é uma melhora para ele, na qualidade de vida. Ele não senta, só vive deitado e tudo nele se agrava. Quando ele estava na UTI agora, pela última vez, o médico disse que não tinha mais jeito e ele teria que viver na UTI, viver sedado. Eu falei que não aceitava e ia buscar outros métodos."



Após voltar para Araguaína, Renata conta que começou a fazer parte de grupos de mães que têm crianças com o mesmo problema. Foi assim que ela descobriu um tratamento com células tronco na Tailândia.



"A gente começou a ver crianças que foram e que ter uma boa evolução. Eu fiz o cadastro dele, mandei todos os exames e eles me passaram os valores. A cada não que a gente recebe, acaba desanimando. Mas esse tratamento está sendo uma luz para dar uma qualidade de vida melhor para ele", disse.



A madrinha conta que o tratamento com células tronco traz resultados a longo prazo e não tem como saber como Nicolas vai reagir, mas enquanto houver esperança ela diz que não vai desistir. Para isso, ela conta com a solidariedade das pessoas e lançou uma campanha para arrecadar dinheiro pela internet. São R$ 120 mil apenas para o tratamento, sem contar gastos com passagem e estadia na Tailândia.

Fonte: G1/TO