Confira as vagas oferecidas pelo Sine nesta sexta-feira em Araguaína

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (10), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.

Identificação da Vagas Ocupação Quantidade de Vagas4018884 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 33973655 Assessor de microcrédito 34019271 Assistente administrativo 14015394 Assistente de vendas 24005822 Atendente de farmácia - balconista 14010610 Auxiliar financeiro 13998277 Auxiliar técnico de mecânica 13997294 Açougueiro 14018457 Babá 14010310 Cabeleireiro 14006766 Cabeleireiro 24014583 Confeiteiro 14007825 Costureira de máquina reta 34016314 Costureira de reparação de roupas 14017902 Empregado doméstico nos serviços gerais 14014713 Empregado doméstico nos serviços gerais 14013081 Empregado doméstico nos serviços gerais 14013176 Encanador 14000914 Encarregado eletricista de instalações 14005598 Impressor gráfico manual 13992069 Instalador de insulfilm 14013234 Lanterneiro de automóveis (reparação) 14006802 Manicure 24010350 Manicure 13991520 Mecânico 14013874 Mecânico 13992134 Mecânico de automóvel 13969136 Mecânico de automóvel 14000379 Montador de equipamentos de telecomunicações 23955079 Médico clínico geral 14016160 Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 14014702 Pedagogo 13985962 Pizzaiolo 13948371 Programador de internet 23993371 Projetista de móveis 14014881 Promotor de vendas 23987470 Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 13988326 Salgadeiro 13994134 Soldador 14018026 Supervisor de vendas comercial 13997861 Tosador 13999107 Técnico eletrônico 14012761 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 14013414 Técnico mecânico em ar condicionado 14008034 Vaqueiro 14004256 Vaqueiro 13998508 Vendedor interno 14002831 Vendedor interno 14013499 Vendedor interno 14010775 Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 14011556 Vendedor pracista 14010048 Vendedor pracista 13987130 Vendedor pracista 1