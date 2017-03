Prefeitura prorroga prazo do cadastramento de feirantes

A Fundação de Atividade Municipal Comunitária (Funamc) prorrogou o prazo do cadastramento dos feirantes de Araguaína até o próximo dia 20. Até o momento, foram 150 pessoas que fizeram o cadastro na fundação. O objetivo é de traçar um perfil daqueles que trabalham nas feiras da cidade, a quantidade exata, organizar os pontos nesses espaços e investir em melhorias para esses profissionais.



O cadastramento começou no dia 20 de fevereiro. De acordo com o primeiro levantamento da Funamc, há 330 pessoas que vendem seus produtos nas feiras de Araguaína. Mas esse número pode ser maior.



Para fazer o cadastramento, o feirante terá que apresentar RG, CPF, comprovante de residência e também a metragem da barraca. Além disso, eles terão a oportunidade de dar sugestões para a melhoria das feiras.



O cadastramento está sendo feito na sede da Funamc, localizada à Rua Humberto de Campos, 508, no Bairro São João.



Feiras



O município possui três feiras já fixas: a do Mercado Municipal, aos sábados; a do Entroncamento e a do Bairro JK, aos domingos. A maioria dos feirantes fica mais na do Mercado Municipal, no centro da cidade, que começa a ser montada ainda na sexta-feira à tarde, finalizando no sábado.



Nestas feiras são vendidos verduras, legumes, frutas, cereais, farinhas e os mais variados produtos de panelas de ferro a roupas, redes e plantas ornamentais.



Fonte: Ascom Prefeitura