Com quase 500 alunos matriculados creche e escola iniciam as aulas

Pela primeira vez, a creche e escola do bairro recém-formado Lago Azul dão início às aulas, com estrutura de qualidade e cerca de 96% dos matriculados sendo moradores da região. O Centro de Educação Infantil (CEI) Elizabeth Alves Carvalho já possui 450 matrículas efetivadas, e começou as aulas nessa segunda-feira, 13. A Escola Municipal Joaquim Carlos Sabino dos Santos terá 1.350 alunos já matriculados e aulas começarão nessa quinta-feira, dia 16.



Aulas com qualidade



Nove salas com ar-condicionado, carteiras e mesas adequadas para crianças de 2 a 5 anos, refeitório, 14 banheiros, brinquedos na área interna, almoxarifado, secretaria, sala de professores e área gramada externa com 40 mudas de árvores que irão sombrear todo o local futuramente, fazem parte da estrutura da creche.



A diretora da unidade, Vânia Coelho, mostra a escola com orgulho e ajuda as merendeiras e professoras a servirem os pequenos. “Preparamos uma mesinha com boas-vindas para as crianças! Esse espaço é muito especial para todos nós! É qualidade para os novos moradores e para todos os servidores dessa escola”, disse.



Raquel Bezerra, merendeira da escola, conta sorrindo com uma touca na cabeça que está feliz demais nesse ano de 2017, pois agora além de trabalhar mais perto de casa também saiu do aluguel há poucos meses. “Trabalhei cinco anos nessa função em outra creche, depois de ser uma das contempladas das casas do Lago Azul, tudo vem mudando”, relembrou.



(Fotos: Ascom Prefeitura)

Referência



Na Escola, serão 120 servidores e 19 salas de aulas com ar-condicionado que atenderão alunos do 1º ao 5º ano. O diretor Cláudio Lima, explica que a escola é dividida em três blocos, sendo dois específicos para salas de aulas, bebedouros e banheiros, e um central para serviços do administrativo, como sala de professores, almoxarifado, secretaria, coordenação e setor financeiro. Além de ginásio, pátio e refeitório.



“Essa escola é uma referência na região norte e no Estado. Tem uma estrutura ímpar, com funcionalidade e qualidade de atendimento. Temos um ginásio na área interna e uma área externa toda gramada, ampla, com mudas de ipê”, afirmou o diretor com orgulho.



O secretário da Educação, Jocirley Oliveira, afimrou que o investimento para atender toda a demanda do setor, que conta com 2.530 famílias, hoje é realidade e explica sobre o ensino de integral. “Assim que os laboratórios de química, física e biologia estiverem equipados, estaremos atendendo em tempo integral. Já elaboramos um calendário diferenciado para repor as aulas perdidas também”, adiantou o secretário, lembrando que até o segundo semestre as unidades estarão funcionando 100%.



“Logo iniciaremos também projeto pedagógico da horta, voltado para o cultivo da comunidade e conhecimento dos alunos. Eles vão saber sobre qualidade de solo, componentes e que tipo de alimento se adapta à nossa região. No final de abril já estamos colhendo legumes dessa horta”, finalizou o diretor sobre as aulas extraclasse com as crianças.



Bairros planejados



Totalmente planejado, o Setor Lago Azul é o terceiro entregue na gestão de Dimas que já conta com infraestrutura de qualidade, como asfalto, calçadas com acessibilidade, redes de esgoto, água e energia, além de equipamentos públicos como escola, creche, unidades públicas de saúde e um centro de assistência social (CRAS). O Setor Lago Azul é composto pelas etapas 1, 3 e 4.



