Beneficiários devem realizar o acompanhamento do Bolsa Família

Beneficiários do Programa Bolsa Família em Araguaína já começaram o acompanhamento nas unidades básicas de saúde (UBS). As famílias têm até o dia 30 de junho para atualizar as informações, que podem ser feitas na unidade mais próxima da residência, no período de 7 às 13 horas.



No Município, são 9.458 mil famílias beneficiadas pelo programa. Dessas, todas que possuem crianças menores de 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos devem realizar o monitoramento. De acordo com a coordenadora do Bolsa Família no Município, Divina Pimenta, para o acompanhamento é necessário levar todos os documentos pessoais e cartão de vacina.



“É importante lembrar que, se houver alguma alteração de endereço, o beneficiário deverá ir até a Secretaria da Assistência Social para atualizar o cadastro”, frisou.



Repelentes para grávidas



O acompanhamento do programa também está sendo utilizado pelos coordenadores para atualização do número de gestantes, que receberão repelentes gratuitamente. Se a grávida ainda não foi à unidade, deverá ir o mais rápido possível, para atualizar os dados e garantir o produto que, após solicitação da Prefeitura, foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS).



O uso de repelentes é para a proteção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zica vírus, dengue e Chikungunya. Com orientação médica, além do repelente, é importante que as grávidas coloquem cortinados nas janelas e fiquem longe de locais que possam ter o foco do mosquito.



Bolsa Família



O Programa Bolsa Família, do Governo Federal, tem como principal objetivo transferir renda para famílias em situações de vulnerabilidade social. Para que os beneficiários garantam o recebimento do incentivo, a família cadastrada deve estar ciente da sua responsabilidade na busca de melhorias e condições de saúde e nutrição.



Por esse motivo, é importante que às famílias realizem o acompanhamento na UBS mais próxima da sua casa.



Contato



Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato com a Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone (63) 3411-7083.



Fonte: Ascom Prefeitura