Prefeitura realiza mutirão de acompanhamento do Bolsa Família

A Prefeitura de Araguaína realiza neste sábado, 20, das 9 às 17 horas, no Residencial Lago Azul 4, um mutirão de acompanhamento do Programa Bolsa Família. Durante todo o dia, será realizado o acompanhamento do peso, altura e atualização do Cartão de Vacina (vacinação contra a gripe e Vitamina A).



Em Araguaína, estão cadastradas 11.038 famílias, sendo que apenas 3.888 fizeram a atualização. A família que não fizer esse acompanhamento poderá ter seu benefício bloqueado. O prazo se encerra dia 30 de junho.



Mutirão



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os beneficiários deverão levar o cartão do Bolsa Família, a carteira de vacinação e o cartão do pré-natal. O local do mutirão será na Rua Quênia, Qd. 177, Lt. 45, próximo ao Mini Box Garotão, no Residencial Lago Azul 4.



Programa



O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As condicionalidades do Programa Bolsa Família são exigências que a família deve cumprir nas áreas da Assistência Social, Educação e Saúde para continuar recebendo o benefício.



As condicionalidades devem ser cumpridas para que o cartão não seja cancelado, bloqueado ou suspenso.



Fonte: Ascom Prefeitura