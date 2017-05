Reitor em exercício participa de audiência no MEC onde discutirá implantação do curso de Medicina em Araguaína

O vice-reitor no exercício da reitoria da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Luís Eduardo Bovolato, participa de audiências nesta segunda-feira, 22, no Ministério da Educação (MEC). Na pauta, entre outros assuntos, a viabilização do curso de medicina em Araguaína (norte do Tocantins), que foi anunciado em 2015 com previsão de funcionamento para o início de 2016. A promessa era a implantação do curso com a oferta de 60 vagas distribuídas no primeiro e segundo semestres.



Um dos encontros de Bovolato é com o diretor de Ensino Superior do MEC, Mauro Rabelo. Depois, ele será recebido pela chefia de gabinete do ministro da Educação, Mendonça Filho. “São reivindicações importantes para a universidade que iremos reforçar a demanda, com o objetivo de buscar a solução para questões como a implantação do curso em Araguaína e verba para o Hospital Universitário da Capital”, disse Bovolato.



Outro assunto que está em pauta das audiências é uma verba para o Hospital Universitário de Palmas. Com investimento previsto em torno de R$ 140 milhões, a unidade prevê, inicialmente, 420 leitos e 96 consultórios. Será construído numa área de 50 mil metros quadrados.