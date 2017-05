Confira as vagas ofertadas pelo Sine de Araguaína nesta segunda

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta segunda-feira (22), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas oferecidas pelo Sine em Araguaína:

4087939 Ajudante de cozinha 14061984 Assessor de microcrédito 24089463 Auxiliar administrativo 14085376 Auxiliar contábil 24075894 Auxiliar contábil 14064952 Auxiliar de escritório 14071167 Auxiliar de manutenção predial 14088662 Açougueiro 14091244 Açougueiro 14044932 Açougueiro 24076966 Balanceiro 14086551 Biólogo 14061918 Cabeleireiro 14085793 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 14092768 Chapista de lanchonete 14083741 Chapista de lanchonete 14092583 Churrasqueiro 14049056 Costureira de reparação de roupas 24084318 Cozinheiro do serviço doméstico 14070627 Cuidador em saúde 14060143 Depilador (Design de sobrancelhas) 14084003 Eletricista de manutenção industrial 14029854 Engenheiro de produção 14049077 Farmacêutico 14084786 Fresador (fresadora universal) 14073961 Garçom 14038766 Instrutor de informática 14053332 Lavadeiro, em geral 14073223 Manicure 24061077 Mecânico de manutenção de máquina industrial 14052299 Mecânico de motocicletas 14043559 Mecânico de motocicletas 14080259 Motofretista 14093738 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 14085307 Padeiro 14084008 Pintor industrial 14029821 Professor de engenharia 14088701 Promotor de vendas 34074388 Representante comercial autônomo 14079209 Soldador 24080308 Telefonista 13997861 Tosador 14090564 Técnico de manutenção eletrônica 14058987 Técnico mecânico em ar condicionado 14073673 Vaqueiro 24087599 Vaqueiro 14063376 Vendedor de consórcio 44021065 Vendedor pracista 14045070 Vendedor pracista 10