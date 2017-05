Justiça Federal divulga resultado para estágio em Araguaína

Foi divulgado nesta segunda-feira (22), no site da Justiça Federal no Tocantins, o resultado final da seleção de estagiários para a Subseção Judiciária de Araguaína. Os estudantes irão compor cadastro reserva destinado a alunos do curso de Direito das instituições de ensino conveniadas com a Justiça Federal no município - Faculdade Católica Dom Orione e Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC). O resultado final está disponível no site www.jfto.jus.br, na seção "avisos".



Na Justiça Federal, os estagiários recebem uma bolsa mensal de R$ 856,00, auxílio-transporte, 30 dias de recesso remunerado para cada ano trabalhado, além do seguro obrigatório. A carga horária é de 20h semanais, ou seja, 4h por dia.



Fonte: Assessoria