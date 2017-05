Manifestantes cobram início das investigações sobre jovem desaparecido: "a gente só pensa o pior", lamenta o pai

Familiares, amigos e colegas de faculdade de Fabrício Martins, realizaram uma manifestação pacífica no início da noite desta terça-feira (23), em Araguaína, para cobrar das autoridades policiais empenho na investigação de seu desaparecimento.



O manifesto aconteceu em frente ao Complexo de Delegacias de Araguaína, onde os participantes tentavam sensibilizar as autoridades policiais a investigar o caso, empunhando faixas, cartazes e panfletos.



O acadêmico de Educação Física tem 24 anos e foi visto pela última vez na noite da última terça-feira (19), quando saiu de casa em sua motocicleta. Neste dia, amigos e familiares estavam organizando uma festa surpresa para comemorar o aniversário do rapaz, mas ele não voltou para casa.



A moto de Fabrício foi encontrada na manhã do dia seguinte abandonada na Rua dos Bancários no setor Jardim Paulista, mas a polícia não encontrou nenhum vestígio que pudesse ajudar na localização do jovem.



Em entrevista ao Portal O Norte, o senhor Ribamar da Silva, pai do estudante, relatou que o filho é um rapaz tranquilo, não gosta de festas e não tem problemas com a Justiça: “O Fabrício é um menino trabalhador era do serviço pra casa, pra faculdade e até onde sabemos não tem envolvimento com drogas ou qualquer outra coisa errada. O que deixa a gente mais preocupado é essa questão de violência que a gente tem visto: roubos, homicídios e a gente só pensa o pior, porque nosso filho nunca foi de sair assim e desaparecer”.



Ainda segundo o pai, sua família procurou o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar a demora da Polícia Civil em começar a investigar o caso, a informação que eles tiveram é que falta delegado para acompanhar as investigações. Ainda segundo ele, a promotoria informou que estariam averiguando os fatos e que “vai ser pedido a quebra do sigilo telefônico do Fabrício pra ver se encontra alguma pista que possa levar ao paradeiro dele”.



Desesperada, a família espera por notícias de Fabrício, o início das investigações e ainda oferece uma recompensa de R$ 1.000 (um mil reais) para qualquer informação que ajude a indicar o paradeiro do rapaz.