Lago do Cimba terá cachoeira e paisagismo com pneus reciclados

Mais obras estão em andamento no Parque Cimba, em Araguaína, com o objetivo de valorizar o ambiente de lazer da família araguainense. A Prefeitura continua o trabalho no parque com a instalação de uma cachoeira e também o paisagismo ao redor do lago. Pneus velhos que antes eram retirados do local como lixo serão reutilizados como base para as pedras ornamentais da obra.



Segundo o paisagista Luiz Serrano, ao redor da margem do lago estão sendo feitos montes desses pneus que receberão concreto e serão moldados como se fossem pedras de verdade. Essas pedras servirão de pontos de apoio para os visitantes do Parque Cimba, que poderão desfrutar do local com a família.



Nas semanas anteriores, assim que o período chuvoso diminuiu, o lago foi esvaziado para fazer a limpeza do seu leito. De acordo com o secretário executivo da Infraestrutura, Epson Douglas, devido às chuvas, houve um pouco de assoreamento formado pela nascente do Córrego Canindé, totalmente recuperada. Foi necessária a limpeza total do lago, retirando a terra que foi para dentro do leito.



Após esse processo, foi feito o revestimento da parede com uma cortina de pedras pequenas para reforçar as margens do lago. E o enchimento do lago foi retomado. Em paralelo começou a ser feito o paisagismo ao seu redor.



Do outro lado, onde foi feita uma casa de máquinas, será estruturada a cachoeira que vai jorrar água para dentro do lago. Esta obra ainda tem uma previsão de ser finalizada em 30 dias.

O lago, com a profundidade aproximada de 5,5 metros, tem uma galeria de fundo, torre de tomada d’água e vertedouro (escoamento de água).



Mudança de hábitos



Nos últimos anos, Araguaína teve grande evolução em obras de qualidade de vida e mudança de hábitos dos araguainenses. Diversos novos equipamentos públicos têm mudado a rotina da cidade. Além do Parque Cimba, que mudou o estilo de vida dos moradores, dezenas de academias ao ar livre espalhadas nos bairros trouxeram novas opções para quem mora próximo a esses locais.



A Praça do Esporte e Lazer no Setor Araguaína Sul 2 e a Praça das Nações também proporcionaram aos moradores mais espaços de lazer e novas atividades. A Via Lago após entregue será o maior cartão postal da cidade e contará com mais opções de lazer e atividades esportivas, além do Complexo Poliesportivo e das praças dos setores Patrocínio e Cimba, também com obras em andamento.



Fonte: Ascom Prefeitura