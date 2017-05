Mulher com diabetes espera há 2 meses por cirurgia no Regional

Famílias de pacientes internados no Hospital Regional de Araguaína, o maior da região norte, estão recorrendo a Defensoria Pública para que garantir que cirurgias sejam realizadas. Isso por causa da demorar para fazer os procedimentos.



A mãe do lavrador Evangelista Vieira está internada no HRA. Ela é diabética e está há quase dois meses esperando para fazer uma cirurgia no pé por causa dos problemas causados pela doença. "Dizem que não tem vaga na sala vermelha, vaga na UTI e nós não temos condições de fazer particular."



Esse caso não é isolado. Pacientes do HRA tem reclamado com frequência da demora na realização de cirurgias eletivas. Falta de leitos de UTI e até de materiais são os principais motivos. A Defensoria Pública tem recebido muitos pedidos envolvendo a unidade e o problema com o atraso nas cirurgias.



"A demanda de pessoa procurando pela área da saúde é gigantesca na Defensoria. São vários casos em todas as especialidades: ortopedia, urologia, ginecologia, é recorrente. Infelizmente a escassez de oferta nessa área tem sido um problema que não resolvido", diz o defensor público Cleiton Martins.



Na maioria das vezes a tentativa da Defensoria é de resolver o problema administrativamente, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. O que nem sempre tem sido possível. "Às vezes a gente rastreia fila de espera, mas na maioria das vezes a gente tem que ajuizar a demanda", afirma o defensor público.

Enquanto isso, o usuário apenas espera por uma saúde de qualidade. "Nós somos de uma classe sem condição e para mim é muito desumano", desabafa o lavrador.



Resposta



A Secretaria do Estado da Saúde informou que já foi solicitado um leito de UTI para que a paciente Domingas de Sousa Nunes possa realizar a cirurgia.



Fonte: G1/TO