Governo acata indicação de Olyntho para continuar obras do HGA

Acatando proposta do deputado Olyntho Neto (PSDB), o Governo do Estado alterou a redação do Projeto de Lei (PL) número 48/2016, que autoriza a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 146.760.000,00. Pela nova redação do PL, o Governo incluiu a continuidade da construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA) nas ações de infraestrutura previstas com dinheiro do empréstimo aguardado. Anteriormente o PL do Governo não considerava continuar a construção do Hospital Geral de Araguaína, incluindo apenas uma reforma no Hospital Regional daquele município. Através de diálogo, Olyntho mostrou a necessidade urgente de dar continuidade à obra do HGA, o que o Governo acabou concordando.



Preocupado com informações desencontradas e veiculadas na imprensa, Olyntho publicou um vídeo em redes sociais esclarecendo o andamento do processo na Assembléia e sua preocupação com a não inclusão da continuidade da obra do HGA nos planos do Governo para o financiamento. O vídeo gerou grande repercussão e elucidou dados informados à população.



No dia 27 de março último o secretário de Estado do Planejamento, Davi Torres, esteve no gabinete do Deputado quando trataram sobre o assunto. “Questionei quando o Governo informou que faria apenas uma reforma no Hospital Regional de Araguaína, sem mencionar a construção do hospital geral. Por isso fui buscar informações e apresentei os argumentos que apontam a necessidade de continuar a construção do HGA, obra para primordial para aliviar os problemas enfrentados pela Saúde no nosso Estado”, ressaltou Olyntho.



O Deputado salientou a necessidade de uma análise responsável no pedido do Governo, de autorização para contração de empréstimo e também a importância de transparência em todo o processo. Além de Olyntho, o presidente da Casa de Leis, deputado Mauro Carlesse (PHS) também solicitou informações ao Executivo sobre a aplicação do recurso oriundo de empréstimo. ‘É de interesse da sociedade saber antecipadamente as intenções do Governo quanto a aplicação de verba pública”, explicou Carlesse.