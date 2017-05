Trabalhador que teve roçadeira roubada emociona PMs que arrecadaram dinheiro pra lhe dar um novo equipamento

Um homem de 38 anos sensibilizou a Polícia Militar depois que ele foi vítima de um roubo no último domingo (21) em Araguaína.



Eurivaldo Severino trabalha por contra própria na limpeza e roçagem de lotes e no último domingo ele foi alvo de criminosos quando atendia um cliente. Severino estava roçando um lote e deixou seu equipamento no local por alguns minutos enquanto tomava água, momento em que dois ladrões em uma moto se aproveitaram da situação e furtaram seu instrumento de trabalho.



A vítima acionou a polícia e desesperado contou que havia sido furtado. Separado e pai de três filhos, senhor Severino disse que passava por necessidades em casa e inclusive estava com a sua energia cortada. Em lágrimas ele relatou sua situação para os policiais, que comovidos decidiram levar o caso ao Comandante o 2 Batalhão de Araguaína, sugerindo a realização de uma ação social coletiva para arrecadar dinheiro pra compra de um novo equipamento para o trabalhador.



O Comandante autorizou a ação que teve início nessa segunda-feira (22). Com o valor arrecadado, os militares conseguiram comprar uma nova roçadeira e cesta básica que foram entregues a ele na manhã desta sexta-feira (26), em sua residência que fica na Rua 47 do setor Nova Araguaína.

“Sentimos a necessidade de ajudar o senhor Eurivaldo, um homem que estava fazendo seus bicos, trabalhando honestamente quando foi surpreendido por criminosos. Agradecemos a todos os colegas que contribuíram para que esta ação fosse realizada com sucesso inclusive a loja Ferpam que também ajudou com um bom desconto no equipamento e contribuição de funcionários”, disse o Capitão Nascimento.



Senhor Eurivaldo ficou emocionado com a iniciativa dos policiais militares: “Tô muito satisfeito, que Deus abençoes vocês. O trabalho de vocês é muito importante e foi muito importante pra mim...agora é trabalhar com meu motor novo...”, sorriu.