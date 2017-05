Confira as vagas ofertadas hoje pelo Sine de Araguaína

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (26), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.

Identificação da Vagas Ocupação Quantidade de Vagas4061984 Assessor de microcrédito 24102666 Assistente administrativo 14090443 Auxiliar administrativo 14085376 Auxiliar contábil 24075894 Auxiliar contábil 14088662 Açougueiro 14076966 Balanceiro 14061918 Cabeleireiro 14102923 Cabeleireiro 14045592 Cabeleireiro 24085793 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 14100896 Caseiro 14083741 Chapista de lanchonete 14097732 Churrasqueiro 14049056 Costureira de reparação de roupas 24070627 Cuidador em saúde 14060143 Depilador de couros e peles 14101934 Empregado doméstico nos serviços gerais 14029854 Engenheiro de produção 14049077 Farmacêutico 14084786 Fresador (fresadora universal) 14073961 Garçom 14038766 Instrutor de informática 14053332 Lavadeiro, em geral 14099702 Mecânico de automóvel 14061077 Mecânico de manutenção de máquina industrial 14052299 Mecânico de motocicletas 14084008 Pintor industrial 14098399 Promotor de vendas 14079814 Promotor de vendas 14088701 Promotor de vendas 34074388 Representante comercial autônomo 14080308 Telefonista 14102725 Tesoureiro 13997861 Tosador 14090564 Técnico de manutenção eletrônica 14082797 Técnico de telefonia 14073673 Vaqueiro 24102537 Vaqueiro 14063376 Vendedor de consórcio 44102652 Vendedor interno 14098721 Vendedor interno 1