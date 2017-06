Fecomércio recruta candidatos para estágio em Educação Física

Até o dia 11 de junho, o Instituto Fecomércio Tocantins receberá inscrições para estágio em Educação Física (Bacharel). São duas vagas para o Sesc em Araguaína. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail contato@institutofecomercioto.com.br identificando “Processo de Recrutamento e Seleção – Edital Nº 10/2017, e a vaga que deseja concorrer.



De acordo com o edital (acesse:), os candidatos devem estar cursando a partir do 4º período em uma Instituição de Ensino Superior que esteja credenciada ao Ministério da Educação – MEC. Entre os benefícios, estão a bolsa mensal no valor de R$ 656,00 e auxílio transporte de R$ 140,00. O estágio será no período noturno.



Instituto Fecomércio



O Instituto Fecomércio é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins, que busca auxiliar as empresas e instituições no aperfeiçoamento da sua gestão, por meio da elaboração de planos, projetos e pesquisas. Além de proporcionar um atendimento voltado para o público empresarial, escolas e estudantes, desenvolvendo o Programa de Estágio.



Serviço:



Estágio em Educação Física

Cidade: Araguaína

Vaga: 2 (duas)

Período: a partir do 4º

Bolsa auxílio: R$ 656,00 + R$ 140,00 (auxílio transporte) + Seguro de acidentes pessoais

Inscrições: até o dia 11 de junho

Informações: (63) 3228-1906



Fonte: Assessoria