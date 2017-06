Sete mil famílias cadastradas podem perder o Bolsa Família

Das 11.038 famílias cadastradas no Programa Bolsa Família em Araguaína, apenas 4.683 fizeram a atualização do programa na cidade. O prazo para evitar o cancelamento do benefício se encerra no próximo dia 30 de junho. Para que todos façam a atualização sem tumultos, a Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado, 3, mais quatro mutirões em setores diferentes: Nova Araguaína, Cimba, Presidente Lula e Couto Magalhães.



Os mutirões serão realizados nas unidades básicas de saúde no horário das 8 às 17 horas e os profissionais da saúde farão o acompanhamento do peso, altura e atualização do Cartão de Vacina. A família que não fizer esse acompanhamento poderá ter seu benefício bloqueado. A Prefeitura já realizou nove mutirões em bairros da cidade.



Mutirão



A Secretaria da Saúde orienta que os beneficiários deverão levar o cartão do Bolsa Família, a carteira de vacinação e o cartão do pré-natal. No Setor Nova Araguaína, também será feito atendimento odontológico, vacinas contra a Influenza, vacinas de rotina do calendário nacional de imunização e a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).



A coordenação do programa no município explica que o atendimento no Setor Presidente Lula é para os usuários da UBS do Setor Maracanã. Nos outros setores, terá apenas o acompanhamento do Bolsa Família e vacinação em geral.



Programa



O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As condicionalidades do Programa Bolsa Família são exigências que a família deve cumprir nas áreas da Assistência Social, Educação e Saúde para continuar recebendo o benefício. As condicionalidades devem ser cumpridas para que o cartão não seja cancelado, bloqueado ou suspenso.



Endereços dos mutirões



Setor Couto Magalhães - UBS Albeny Soares de Paula – Avenida C, nº 1035;



Setor Cimba - UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixixes, Qd. 28, LT 01;



Setor Nova Araguaína - UBS Nova Araguaína – Rua 19, s/nº;



Setor Maracanã - Galpão da Associação de Moradores do Setor Presidente Lula – Rua João de Sousa (para os usuários da UBS do setor)



Fonte: Ascom Prefeitura