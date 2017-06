Alunos e professores do Incar redecoram escola na Semana Ecológica

A Escola Incar está comemorando a Semana Ecológica na unidade e neste período, alunos e professores se uniram para realizar uma criativa programação repleta de atividades voltadas para a preservação do meio ambiente.



A abertura do evento contou com a apresentação da orquestra de flautas liderada pelo Professor Gil, e em seguida a palestra: 'A ecologia e o programa 5S' com o Maestro Gutemberg Raposo.

Durante toda a semana seguiu a programação especial, onde alunos e professores se uniram para realizar várias atividades voltadas para o âmbito da reciclagem e foi utilizando materiais como pneus, paletes e garrafas pets que eles conseguiram dar mais cor e vida para a escola, com a fabricação de bancos, palco móvel, redecoração do jardim, horta, entre outros.

As professoras do maternal por exemplo, se dedicaram na fabricação de brinquedos que estão fazendo a alegria da molecada. Odete Ferreira, que atua na educação infantil, produziu junto com suas assistentes, tamborins e baquetas para tornar a aula dos alunos do Maternal, mais musical e animada e assim não deixar os mais pequeninos de fora da divertida ação do Incar.

Para a diretora executiva, Dênia Chagas, o evento é de grande relevância: “Educar a favor da preservação do meio ambiente é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre todos: família, escola e nós estamos aqui fazendo nosso papel de conscientização, mostrando e ensinando aos nossos alunos que é possível cuidar do meio ambiente principalmente através de pequenas ações. Ensinar isso a eles atuando juntos é divertido e nos possibilita a inspirá-los a levar essas mesmas práticas para a casa deles”, concluiu.

Confira mais fotos e detalhes da programação da escola acessando a fanpage da Escola Incar no Facebook.