Acadêmicos debatem nas escolas, direitos e deveres dos cidadãos

Os Direitos e Deveres do cidadão foi tema de uma palestra realizada na noite dessa quinta-feira (01), para alunos do colégio Guilherme Dourado em Araguaína.



O evento faz parte de um projeto realizado por acadêmicos do 9 período de Direito da Faculdade Católica, supervisionado pela Dra Dênia Chagas, professora da disciplina “Meio Ambiente e Cidadania”.

O evento também contou com a participação do advogado José Quezado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Araguaína, onde foi debatido assuntos relacionados ao tema proposto.



Segundo a professora Dênia Chagas, o projeto visa esclarecer os estudantes sobre a conscientização dos seus direitos e deveres, com ênfase no meio ambiente: “A questão da responsabilidade ambiental não está somente para os governantes mas também para todos os cidadãos, dessa forma, o que pretendemos com esse projeto é discutir a participação de todos nesse sentido porque todos precisamos ter a consciência de que temos que colaborar com o meio ambiente. Em resumo, é uma oportunidade dos estudantes tomarem conhecimento específico sobre seus direitos e deveres dentro da legalidade em que está inserida a questão ambiental”, pontuou.