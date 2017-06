Após denúncia corpo é encontrado debaixo de ponte; polícia suspeita de que a vítima pode ser o estudante desaparecido

A Polícia Militar localizou na manhã deste sábado (03), o corpo de um homem e a principal suspeita é de que a vítima trata-se de Fabrício Martins, estudante universitário que desapareceu há 15 dias em Araguaína.

O corpo foi encontrado debaixo de uma ponte localizada entre o CAT e o Parque Cimba em Araguaína. Segundo os profissionais do Instituto Médico Legal (IML), o corpo estava amarrado com cordas e enrolado em uma toalha.



Em avançado estado de decomposição, o homem morto estava trajando short e camiseta. Segundo o IML, a suspeita é de que ele tenha sido assassinado a facadas, pois haviam várias perfurações na parte de trás e da frente da camiseta.



A polícia chegou ao local depois de uma ligação anônima indicando um forte mau cheiro próximo à ponte e foi conferir a denúncia, quando encontrou o corpo às margens do córrego. Ele teria sido enterrado em cova rasa, mas uma enxurrada no local possivelmente descobriu parte dos restos mortais que ficou a céu aberto.



O corpo foi levado para o IML e Ricardo Teixeira, irmão de Fabrício, compareceu ao órgão para tentar reconhecer, mas ficou em dúvida se realmente seria o seu irmão e por isso o corpo será encaminhado para o IML de Palmas para ser submetido a um teste de DNA.



O laudo com o resultado do teste deve sair em 30 dias. O Delegado Rerissom Macedo que assumiu o caso do desaparecimento de Fabrício está acompanhando hoje os trabalhos da equipe do IML.