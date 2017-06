Dimas autoriza obra de casa de acolhimento para crianças

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, assinou na manhã desta segunda-feira, 5, a ordem de serviço que autoriza o início da construção da sede própria da Casa de Acolhimento Ana Carolina Tenório. A unidade já atende 12 crianças em prédio alugado e passará a atender até 30 meninos e meninas, entre zero a 18 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social. O valor do investimento é de R$ 437 mil, sendo R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado estadual Elenil da Penha e R$ 137 mil de recursos do próprio Município.



Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito ressaltou que o prazo de execução da bora será de cinco meses, ou seja, de 150 dias. “A gente espera que seja concluída nesse prazo, não haverá mais tolerância em atraso de obra, os contratos serão rompidos com as empresas que atrasarem a entrega dos serviços”, explicou.



Sobre a estrutura, Dimas ressaltou que será voltada para o conforto e bem-estar das crianças que passarem pela unidade. “É uma casa um pouco maior e que vai acolher essas crianças justamente com essa ideia: de ter um ambiente acolhedor, uma casa acolhedora pra elas, não um lugar simplesmente para ficar”, comentou.



O prefeito informou ainda que o local onde será construída a unidade, próximo à Via Lago, também foi pensado no melhor acolhimento para as crianças. “A gente optou por fazer em um bairro considerado nobre que é o Beira Lago, vai ficar próximo ao novo cartão postal da cidade, ou seja, um nível diferenciado para que essas crianças já tão sofridas possam ficar próximo ao maior cartão postal da cidade”, explicou.



Parceria



O deputado Elenil da Penha destacou a importância de se construir a sede própria para a Casa de Acolhimento. “É preciso fazer esse investimento, para que nós cuidemos das nossas crianças que se encontram em uma situação difícil. É um investimento social e a casa de forma pedagógica vai construir os ensinamentos necessários para as crianças que passarem por ela”, afirmou o deputado.



Para a secretária da Assistência Social, Fernanda Ribeiro, a obra vai promover muito mais conforto para as crianças atendidas pelo Município, e estava sendo esperada por todos. “Há nove anos a Casa Ana Carolina funciona em casa alugada. É uma luta da primeira-dama, Nil Dimas, e do prefeito Ronaldo Dimas, com a colaboração do deputado Elenil da Penha, que teve a sensibilidade de destinar essa emenda”, comentou a secretária.



“Até o final do ano vamos inaugurar a obra com a capacidade de até 30 crianças, 15 do sexo feminino, 15 do masculino. Hoje estamos atendendo 12 crianças”, finalizou a secretária.



Assinaram a ordem de serviço os secretários de Infraestrutura, Simão Moura, da Assistência Social, Fernanda Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcus Marcelo, e o engenheiro proprietário da empresa responsável pela obra, Walmir Ribeiro Sousa. Também acompanharam a solenidade secretários municipais e vereadores.



Fonte: Ascom Prefeitura