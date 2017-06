Incar recebe profissionais para debater prevenção e redução de acidentes

Alunos do último período do Curso Técnico em Enfermagem do Instituto Carlos Chagas (Incar), realizaram na noite de segunda-feira (5), em Araguaína, um seminário para tratar de ações de promoção de prevenção para redução de acidentes de trânsito na cidade.



(Foto: Portal O Norte)

O evento contou com a participação de profissionais da Liga Araguainense do Trauma de Enfermagem (Late), Ciretran, Samu e Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Araguaína (AMTT). Onde um representante de cada órgão palestrou sobre o tema debatendo em sua respectiva área.



O seminário foi organizado pelos alunos sob a coordenação da professora Priscilla Braz Paranaguá. Para a educadora que ministra a disciplina de Urgência e Emergência, as ações realizadas foram muito importantes para conscientizar a todos os presentes sobre a importância do tema debatido.



(Foto: Portal O Norte)

Em discurso, Priscilla Paranaguá agradeceu o empenho dos alunos e elogiou os resultados: “Foi uma experiência maravilhosa trabalhar este projeto com todos vocês, tenho certeza de que serão profissionais diferenciados no mercado”, disse ela agradecendo ainda a participação dos profissionais que foram convidados para participar do evento.