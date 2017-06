Grupo anuncia retomada do Araguaína Park Shopping

Na próxima sexta-feira, 9 de junho, a Saudibras – Construtora e Incorporadora anunciará oficialmente a retomada da construção do Araguaína Park Shopping, no setor Lago Sul, em Araguaína.



O comunicado será feito durante coletiva de imprensa, às 14 horas, no auditório do Premier Palace Hotel, localizado na Avenida José de Brito, esquina com Avenida Marginal Neblina, no Setor Anhanguera.



Após a coletiva, a imprensa e os demais participantes serão convidados para uma visita técnica no canteiro de obras.



O reinício das obras acontece após a Saudibras ter buscado uma linha de crédito especial junto ao Banco da Amazônia. Durante o anúncio, será apresentado à Prefeitura de Araguaína um protocolo de intenções da incorporadora com os prazos e demais exigências da obra e serão solicitados ao poder público municipal a renovação do alvará de construção, liberação de licenças e acompanhamento de trâmites.



Durante a coletiva também serão fornecidas informações como o valor total e andamento da obra, prazo para entrega do shopping, quantidade de lojas, lojas âncoras, vagas de estacionamento, entre outras.



Sobre o Projeto



As Obras do Araguaína Park Shopping foi lançada em 2011, pelo então presidente do grupo Skipton, Carlos Amastha, atual prefeito de Palmas, que na época informou um investimento de cerca de R$ 200 milhões no empreendimento, que segundo ele já estava com 100% de sua ancoragem concluída.



Na época, o grupo anunciou que a inuguração estava prevista para o primeiro semestre de 2014, o que provocou uma grande expectativa de pessoas físicas e jurídicas que investiram na compra de terrenos no loteamento. No entanto, o prazo não foi cumprido e uma nova data foi divulgada com previsão de entrega para o final de 2015. No local foi feita a terraplanagem e alicerces da obra, no entanto as obras foram paralisadas.