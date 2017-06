Rua no entorno do Parque de Exposições muda de sentido

Os motoristas que forem transitar nas proximidades do Parque de Exposições Dair José Sobrinho no período de 8 a 18 de junho devem ficar atentos. A Avenida Haroldo Veloso, no Bairro Senador, que tinha sentido duplo neste período da Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara) passará a ter sentido único, da Rua Sadoc Correia para a Avenida Dom Emanuel.



De acordo com o engenheiro da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), Rômulo Silva, a mudança é necessária para melhorar o tráfego devido ao aumento do fluxo de veículos que estacionam e passam pelo local. “A mudança garante a segurança para todos que transitam pelo local, tanto motoristas quanto pedestres”, completou.



O engenheiro lembrou ainda que os motoristas devem ter cuidado redobrado e atenção no trânsito no período de festa. “Precisam também respeitar o pedestre, observando as faixas e parando para que as pessoas passem tranquilamente. Os pedestres também devem ficar atentos”, disse.



Agentes de trânsito estarão intensificando as ações de orientação e fiscalização durante a festa. Denúncias de abuso de motoristas e motociclistas podem ser feitas pelos telefones 3412 7535 e 99949 8995 (plantão).



Mobilidade urbana



A Prefeitura de Araguaína vem investindo em mobilidade, acessibilidade e segurança no trânsito de toda a cidade, com a reconstrução de vias, pavimentação de mais de 400 km, implantação de ciclovia, calçadas com acessibilidade e centro-guia para deficientes visuais, além da reorganização do tráfego, com a modificação do sentido de algumas ruas e avenidas.



A sinalização foi feita em vários bairros, com implantação de dispositivos auxiliares delimitadores (tachas e tachões), transversais de canalização e controle de estacionamento, faixas de pedestres e implantação de novos semáforos em cruzamentos da cidade.



Fonte: Ascom Prefeitura