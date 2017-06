Confira as vagas ofertadas hoje pelo Sine de Araguaína 09/06/2017 09h29 | Atualizado em: 09/06/2017 11h52

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (09), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas oferecidas pelo Sine em Araguaína:



Identificação da Vagas Quantidade de Vagas

Descrição



4108190 Ajudante de açougueiro (comércio) 1

4111521 Arte-finalista 1

4061984 Assessor de microcrédito 2

4112556 Assistente de compras 1

4085376 Auxiliar contábil 2

4109065 Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) 1

4061918 Cabeleireiro 1

4102923 Cabeleireiro 1

4045592 Cabeleireiro 2

4110993 Cabeleireiro 1

4112499 Contador 1

4049056 Costureira de reparação de roupas 2

4114103 Cozinheiro do serviço doméstico 1

4106601 Cuidador em saúde 1

4060143 Depilador (Vaga para designer de sobrancelha) 1

4113348 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

4107127 Encanador 1

4029854 Engenheiro de produção 1

4073961 Garçom 1

4113061 Garçom 1

4110848 Lombador em matadouro 5

4111004 Manicure 1

4114617 Mecânico de manutenção de automóveis 1

4061077 Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

4116876 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2

4110466 Padeiro 1

4105870 Pintor de automóveis 1

4084008 Pintor industrial 1

4104475 Podólogo 1

4029821 Professor de engenharia 1

4079814 Promotor de vendas 1

4108094 Repositor de mercadorias 1

4074388 Representante comercial autônomo 1

4105662 Retalhador de carne 4

4079209 Soldador 2

4106279 Supervisor de televendas 1

4102725 Tesoureiro 1

4104341 Técnico de imobilização ortopédica 1

4090564 Técnico de manutenção eletrônica 1

4114201 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

4058987 Técnico mecânico em ar condicionado 1

4073673 Vaqueiro 2