O Norte inova e transmite ao vivo os bastidores da Expoara

De Araguaína para o mundo, uma das festas mais tradicionais da região Norte agora pode estar na palma da sua mão. Essa é a Feira de Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara), que neste ano será transmitida ao vivo através da Fanpage do Portal O Norte. A iniciativa faz parte do mais novo desafio da equipe O Norte.



Inovação



O Grupo O Norte mais uma vez inova apresentando um jeito diferente de fazer comunicação investindo em um dos mais importantes meios de interação da atualidade: as redes sociais.



Com mais de 52 mil seguidores no Facebook, O Norte deslancha na realização de transmissões ao vivo. O objetivo é simples, alcançar o maior número de pessoas, transmitindo conteúdo de qualidade e relevância para nossos internautas.



E o Portal O Norte não está sozinho nesta jornada e com o apoio de grandes parceiros que toparam fazer parte deste movimento compraram a ideia. Entre eles estão: Toledo Info (internet oficial do Portal O Norte), Loja Carmen Steffens, La Fontana (Restaurante e Pizzaria), Íntimus Cosméticos, Andante Chopp Bar, Its Perfumaria e a loja de artigos infantis Era Uma Vez.



Em parceria com O Norte, estas empresas estão realizando um combo de promoções para presentear os seguidores de nossa página que estão se engajando nas transmissões realizadas durante o mês de junho.



Para acompanhar todas as promoções vigentes, clique no link para acessar a área de vídeos da nossa fanpage e ficar por dentro de todas as promoções de transmissões que estão vigentes.



Expoara 2017



Para as transmissões da Expoara 2017, O Portal O Norte em parceira com a Toledo Info realiza uma promoção pra lá de especial e vai sortear seis meses de internet de 5 megas via fibra óptica, totalmente grátis para o sortudo ou sortuda que interagir curtindo a nossa fanpage, compartilhando as transmissões e marcando pelo menos 3 amigos.



O sorteio será realizado no final da Expoara e será divulgado durante uma live em nossa fanpage.



E no decorrer da exposição, os internautas vão acompanhar os melhores momentos da Expoara, incluindo shows artísticos entre outras atrações como a "Garota Expoara", evento tradicional realizado todos os anos dentro da festa e que aconteceu na noite dessa sexta-feira (09). Clique aqui e confira um trecho do desfile.