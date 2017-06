Referência nacional, Agrovale investe e participa da Expoara

A Exposição agropecuária de Araguaína (Expoara) é um evento tradicional da região Norte do Tocantins, que promove o entretenimento de milhares de pessoas que todos os anos visitam a feira. Mas além disso, o espaço é uma oportunidade de negócios para muitos empreendedores nas mais diversas áreas de atuação.



No ramo do agronegócio, merece destaque na feira a Agrovale, que há mais de 10 anos no mercado começou sua jornada em uma fazenda no estado do Mato Grosso e hoje é considerada uma potência nacional.



O projeto repleto de ousadia, determinação e empreendedorismo de seu diretor, Edson Sanches, atualmente abrange 10 estados brasileiros e conta com mais de 400 colaboradores diretos e indiretos. Através da empresa, o diretor afirma que realizou o sonho de levar um produto de qualidade a todos os pecuaristas brasileiros.



Segundo o empreendedor, faz parte das prioridades do grupo, a valorização de seus profissionais e boas práticas de responsabilidade social e ambiental: “produzimos mas

nunca esquecendo do princípio da vida”.



Divisões de Negócios



O grupo Agrovale possui três divisões de negócios. A primeira é a Agrovale Animal, que possui uma linha completa de minerais proteinados e aditivos alimentares, responsáveis por produzir cerca de 40 mil toneladas de sal mineral por ano.



Com uma solução completa para o pecuarista, a Agrovale investiu no seguimento de sementes para pastagens com a mais alta qualidade de germinação. “Todos os nossos produtos passam pelos mais rigorosos testes de qualidade garantindo assim, a finalização de nossos clientes que por sinal sempre ficam muito satisfeitos”, observa.



Com técnicos bem treinados, a Agrovale garante que está sempre presente nas propriedades de seus clientes auxiliando os pecuaristas a utilizar produtos, tirando dúvidas, passando assim, a transparência e tranquilidade que o cliente necessita.



Para todos esses produtos chegarem ao seu destino, a Agrovale possui uma frota de 50 caminhões rastreados que cortam o chão brasileiro de Norte a Sul, escoando 100 % de sua produção anual.

Com uma área de 6 mil hectares, a divisão Agrovale Agrícola é responsável por produzir 66 mil toneladas de grãos por ano, produção que grande parte é destinada no processo de fabricação do sal proteinado.



Já a divisão de empreendimentos é responsável por um grande estoque de seminovos, caminhões, tratores, máquinas e implementos agrícolas, pois toda a frota do grupo é renovada a cada três anos.



Para o empreendedor, Edson Sanches, sua maior satisfação é contribuir para o desenvolvimento da região onde o grupo atua. “Onde a gente está presente é certeza de bons negócios”, pontua.