Transmissão da Cavalgada alcança mais de 100 mil internautas

Depois do primeiro grande show da Expoara 2017 que aconteceu na noite desse sábado (10), quando as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó dividiram o palco-show apresentando o projeto “Clássicos”, hoje foi a vez da tradicional cavalgada de Araguaína.



Composta por 45 comitivas com mais de 5000 cavaleiros e amazonas, a cavalgada levou milhares de espectadores para as ruas de Araguaína.



Mais a novidade deste ano, foi um presente do Portal O Norte aos internautas, trazendo a transmissão ao vivo do evento através da fanpage Portal O Norte no Facebook.



O live foi um sucesso e alcançou mais de 100 mil pessoas, rendendo centenas de compartilhamentos e milhares de comentários.

Internautas de várias partes do Brasil acompanharam a transmissão que também contou com a audiência de pessoas em outros países como Bélgica, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.



Programação Expoara



Hoje à partir das 18h30, os visitantes da expoara poderão participar de uma noite de louvor e oração com a Santa Missa celebrando os 300 anos de Aparecida.



Além disso visitar os estands bem como outras atrações presentes na feira como o Parque de Diversões.



O Portal O Norte confirma presença na cobertura dos melhores momentos da Expoara 2017, que você confere ao vivo através de nossa fanpage.