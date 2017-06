Prefeitura renova contrato emergencial com Passaredo

A prefeitura de Araguaína renovou o contrato emergencial da empresa Passaredo para que continue prestando serviços de transporte coletivo na cidade. A Portaria foi publicada no Diário Oficial do município na última quinta-feira (08).



Desde o ano passado, a Passaredo opera em caráter emergencial depois da saída da Cooperlota, que substituiu a empresa Viação Lontra que por sua vez atuou no transporte coletivo da cidade por mais de três décadas.



O primeiro contrato emergencial da empresa com o município através da Agência Municipal de Segurança Transporte e Trânsito (ASTT) terminaria no próximo dia 18. Com a renovação que passou a valer desde o dia 6 de junho, a empresa continuar atuando no mesmo regime por um período improrrogável de 180 dias.



De acordo com a Portaria, o contrato será reincidido caso a licitação definitiva de permissão e concessão do serviço de transporte coletivo seja homologada em prazo inferior a 180 dias. Vale ressaltar, que segundo a prefeitura, nas últimas licitações abertas pelo município não surgiu nenhuma empresa interessada no certame.



Ainda conforme a Portaria, a fonte de recurso para o pagamento da empresa neste período será feita através da tarifa paga pelo usuário do serviço e/ou subsídio da prefeitura no valor mensal de R$ 150 mil reais.