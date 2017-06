Agrovale anuncia implantação de centro de distribuição que deve gerar dezenas de empregos diretos e indiretos

Presente na exposição agropecuária de Araguaína este ano, a Agrovale empresa de renome nacional especializada em produtos agropecuários, anuncia uma nova etapa de investimento em Araguaína depois de receber um sinal positivo do prefeito Ronaldo Dimas (PR).



Em visita ao estande da empresa na noite do último sábado (10), Ronaldo Dimas garantiu um terreno no Daiara para que a Agrovale possa implantar um Centro de distribuição.



A boa notícia foi dada em entrevista ao Portal O Norte, pelo presidente do grupo Agrovale, Edson Sanches, que veio até Araguaína para participar da Expoara 2017. Segundo Sanches, com o aval do prefeito, o centro de distribuição deve gerar mais de 30 empregos diretos e indiretos e deve ser construído no próximo ano.



Entusiasmado com o posicionamento do prefeito, o diretor destacou que a geração de emprego e renda estão entre as principais prioridades do grupo e completa: “É um prazer investir em uma cidade como Araguaína que vem crescendo de forma constante e estamos aqui para fazer o nosso papel que é contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade e região”, pontuou.



O grupo Agrovale



Presente em dez Estados incluindo o Tocantins, a Agrovale é uma empresa de referência nacional que nasceu em Mato Grosso e há mais de dez anos atua no ramo do agronegócio contando atualmente com mais de 400 colaboradores.



O grupo Agrovale possui três divisões de negócios. A primeira é a Agrovale Animal, que possui uma linha completa de minerais proteinados e aditivos alimentares, responsáveis por produzir cerca de 40 mil toneladas de sal mineral por ano.



Com uma área de 6 mil hectares, a divisão Agrovale Agrícola é responsável por produzir 66 mil toneladas de grãos por ano, produção que grande parte é destinada no processo de fabricação do sal proteinado.



O grupo conta com uma solução completa para o pecuarista, investindo no seguimento de sementes para pastagens com a mais alta qualidade de germinação e todos os produtos passam pelos mais rigorosos testes de qualidade.



Já a divisão de Empreendimentos é responsável por um grande estoque de seminovos, caminhões, tratores, máquinas e implementos agrícolas, pois toda a frota do grupo é renovada a cada três anos.



Com técnicos bem treinados, a Agrovale garante que está sempre presente nas propriedades de seus clientes auxiliando os pecuaristas a utilizar produtos, tirando dúvidas, passando assim, a transparência e tranquilidade que o cliente necessita.



E para todos esses produtos chegarem ao seu destino, a Agrovale possui uma frota de 50 caminhões rastreados que cortam o chão brasileiro de Norte a Sul, escoando 100 % de sua produção anual.