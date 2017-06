Prefeitura divulga novo número para agendar consultas

O agendamento de consultas por telefone para as unidades básicas de saúde (UBS) de Araguaína está sendo atendendo em novo número. O contato para marcações a partir de agora é pelo 0800 641 2200. As ligações podem ser feitas de celular, telefone fixo e orelhão. Uma equipe está treinada e preparada para atender às chamadas de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.



O novo número foi necessário após mudanças técnicas para melhoria no atendimento do Call Center, interligado com as UBS através de moderno sistema de informatização. O agendamento de consultas por telefone agiliza os atendimentos nas UBS, com hora marcada e sem filas, garantido tranquilidade tanto para a população quanto para os profissionais da saúde.



Para agendar a consulta, o usuário deve ter em mãos o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o cartão do Sistema Único de Saúde (cartão do SUS), e fornecer um número de contato para facilitar o atendimento. Após finalizada a chamada, o usuário receberá uma mensagem de texto, no celular com o local, dia e horário de sua consulta na unidade de saúde.



Recadastramento



Quem ainda não atualizou as informações necessárias para atendimentos nas unidades poderá procurar a Secretaria da Saúde para o recadastramento. É necessário levar todos os documentos pessoais: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Registro Geral (RG), Título de Eleitor, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde.



Atendimentos



As UBS do Município já estão informatizadas. Os agentes comunitários de saúde, que atuam nas unidades, trabalham com tablets, facilitando o acesso de informações à comunidade e os atendimentos. As dúvidas de recadastramento e atendimentos por telefone podem ser tiradas com o agente comunitário de saúde.



Os agendamentos são para consultas em geral com médico e enfermeiro. Caso seja necessário atendimento com médicos especialistas, será solicitado pelo clínico geral e encaminhado à Central de Regulação e, de acordo com a competência, serão agendadas para o ambulatório do Estado e Município.



Os pacientes atendidos pelos programas de saúde como hiperdia, hanseníase, tuberculose, pré-natal, saúde da mulher (PCCU), puericultura e tabagismo não serão agendados pelo 0800, são atendidos diretamente na unidade de saúde.



Fonte: Ascom Prefeitura