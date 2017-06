MPE participa de reunião sobre instalação de UTI pediátrica

A Promotora de Justiça Araína Cesárea D'Alessandro, da área de defesa da saúde pública, participou de reunião que discutiu providências para a instalação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica em Araguaína, integrada à estrutura do Hospital Municipal. A reunião ocorreu na terça-feira, 13, contando com representantes do Município e de outras instituições.



Um dos pontos da pauta foi a apresentação do levantamento dos custos mensais e da proposta de cooperação do Estado, através do Termo de Compromisso. Os dados retornarão à pauta da próxima reunião, agendada para 4 de julho, oportunidade em que será apresentado o Termo de Referência do serviço pela Secretaria Municipal de Saúde, para ampla publicidade.



Também durante o encontro, o Observatório Social de Araguaína e o curso de Gestão Hospitalar da Faculdade Católica Dom Orione formalizaram adesão ao projeto de implantação da UTI pediátrica em Araguaína.



Projeto



O Ministério Público Estadual está executando projeto em favor da implantação da UTI pediátrica em Araguaína, em parceria com a Associação das Mães que Amam (AMA) e com a Loja Maçônica Paz e Concórdia. A intenção é estimular cidadãos e empresas a destinarem parte do Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Juventude (FIA) de Araguaína, com vistas a auxiliar na implantação e no custeio dos leitos de UTI.



Fonte: Ascom MPE/TO