Obra do Centro de Reabilitação de Araguaína está na fase final

O prefeito Ronaldo Dimas visitou na tarde de ontem, 13, várias obras em execução, entre elas a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Araguaína. O centro está na etapa final de construção já com 84% da obra concluídos. O principal objetivo é a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiências auditiva, física, intelectual e visual.



Dimas disse que o centro será entregue à comunidade ainda este ano e o local será referência para toda a Região Norte do Brasil. “O centro irá possibilitar que pacientes tenham assistência médica e de reabilitação, de excelência e gratuita. Será um minihospital Sarah Kubitschek”, considerou.



Obra



A obra foi aprovada pela equipe técnica do Ministério da Saúde (MS), que realizou visita em março deste ano. O projeto de Araguaína segue dentro dos padrões estipulados pelo MS, que segue o projeto original usado em outros CER do Brasil.



Nesta fase da obra, estão sendo concluídos os serviços de pintura, instalações elétricas, pavimentação no estacionamento e esquadrias (portas e janelas). Toda a fundação foi construída com pilares de sustentação e paredes com cobertura em laje. O piso é de cerâmica (porcelanato) e revestimento e já foi concluído.



Atendimento



O centro está sendo construído próximo aos residenciais Lago Azul e Cidade Nova. Terá capacidade para atender aproximadamente 100 pacientes por dia, de Araguaína e municípios circunvizinhos que fazem parte da região Médio Norte.



A unidade terá 32 consultórios com atendimentos de ortopedia, neurologia, oftalmológico; 23 salas de atendimento individualizado; box de terapias (eletroterapia), ginásio, fraldário adulto e infantil; copa/refeitório e laboratório de prótese ocular que será construído na fase final do projeto.



O CER é primeira etapa para implantação do Centro de Reabilitação e Readaptação (CRER) de Araguaína. Os recursos na ordem de aproximadamente R$ 5 milhões são oriundos de emenda parlamentar da senadora Kátia Abreu (PMDB).



Fonte: Ascom Prefeitura