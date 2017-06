Sindicato cancela show do cantor gospel Anderson Freire

O show do cantor gospel Anderson Freire, programado para acontecer hoje (16), na Expoara 2017 foi cancelado. Em nota, a Diretoria do Sindicato Rural e Araguaína e Mandala Shows, comunicaram que o motivo foi o falecimento do pai do cantor gospel Anderson Freire, ocorrido na manhã de hoje.



Anderson Freire seria o 4º show dentro da programação artística da 49ª Exposição Agropecuária de Araguaína. O evento estava marcado para às 22h desta sexta-feira.



2ª noite do Rodeio Profissional



A Diretoria do Sindicato Rural de Araguaína e Mandala Shows informaram que estão mantidas as competições do Rodeio Profissional com a 2ª classificatória e também a programação da Boate Santa Fé.



Os demais eventos da EXPOARA 2017 como o rodeio mirim, expositores, parque de diversões, bares e restaurantes também estão mantidos.



Os ingressos para esta noite serão vendidos nos pontos de vendas e nas portarias do Parque de Exposição Dair José Loureiro, nos valores de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia.



Devolução de ingressos



Para quem decidir não comparecer no Parque por conta do cancelamento do Show e já tiver adquirido o ingresso para esta data, a Diretoria do Sindicato informa que o reembolso será na segunda-feira (19), a partir das 8h, na administração do Sindicato Rural de Araguaína, situada no Parque de Exposições, mediante a apresentação dos ingressos ativos (ingressos não utilizados na catraca para acesso ao Parque de Exposições).



O Presidente do Sindicato Rural, Roberto Paulino, em nome toda a sua diretoria e Wagner Mandala, da Mandala Shows, expressam as mais sinceras condolências ao cantor Anderson Freire e toda sua família pela inestimável perda.