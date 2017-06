Acidente entre moto e bicicleta deixam jovem e idoso feridos

Na tarde dessa quinta-feira, 15, às 15h20, a PM foi acionada até a TO 222 Km 02, setor Jardim das Palmeiras, próximo à Marginal Neblina, onde havia acontecido um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma bicicleta.



De acordo com relato do condutor da motocicleta, homem de 24 anos, transitava pela rodovia quando foi surpreendido pelo idoso de 69 anos na bicicleta tentando atravessar a pista quando houve a colisão da moto com a traseira da bicicleta.



Ambos os envolvidos tiveram escoriações leves e aparentemente não correm risco de morte.



(Fotos: Portal O Norte)

A perícia foi acionada realizando os seus trabalhos no local, bem como o SAMU prestou assistência médica, em seguida, encaminhou os envolvidos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor Araguaína Sul.