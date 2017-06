São João do Cerrado terá atração nacional animando o festival

Os araguainenses estão contando as horas para a festa cultural mais tradicional da cidade. Forró pé de serra, quentão, pé de moleque e muito colorido das quadrilhas juninas que vão se apresentar no Festival São João do Cerrado 2017. O festival começa nesta quinta, 22, e vai até domingo, 25, no Parque Cimba, sempre a partir das 20 horas. Este ano, a atração principal será a Banda Dona Zaíra, que participou do Programa de Reality SuperStar, da Rede Globo, em 2015.



A primeira noite, dia 22, ficará por conta das juninas convidadas que vão apresentar os passos tradicionais de quadrilha, serão elas: Quadrilha Infantil da Escola Paroquial São Domingos; a Junina Encantos do Sertão, do Colégio Estadual Jardim Paulista; e a Quadrilha Lumiar, do Residencial Costa Esmeralda. Depois das apresentações, o público será animado pelas bandas Pedra de Fogo e Trio de Forró.



Na sexta, 23, o clima esquenta no parque. As juninas que vão concorrer no festival começam a se apresentar a partir das 20 horas, sendo três nesta noite. A ordem de apresentação das juninas será definida pelo sorteio que está programado para esta segunda-feira, 19, no Parque Cimba, a partir das 18 horas. Continuando a programação da sexta, terá a apresentação das bandas Carlone Alves e Forró Nocaute.



No sábado, 24, mais três juninas vão se apresentar. Logo após, a banda nacional Dona Zaíra vai animar o público com suas músicas e mostrar o seu diferencial que chamou atenção no Programa SuperStar. Finalizando a noite, os shows de Emily e Breno e de William Júnior e Banda.



Encerrando o festival no domingo, 25, as quatro juninas finalistas se apresentarão novamente para a escolha da campeã deste ano. A atração musical fica por conta da banda Embalos do Forró e de Waltinho e Cia. Todas as noites terão animação do dj Charles.



Zaíra



A banda surgiu há 10 anos, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e da formação original continuam Rafael Beibi (vocal e zabumba) e os irmãos gêmeos André (sanfona) e Matheus Tagliatti (contrabaixo). Após a participação no Programa SuperStar, a banda paulista conquistou novos fãs, saindo do eixo São Paulo-Rio-Minas.



O grupo segue na sua jornada musical que tem como base o forró, mas que sempre dialoga com sons universais. Os Zaíras mesclam grooves do universo pop e eletrônico a pegadas regionais. Botam drives distorcidos no cavaquinho e na sanfona, trazendo letras atuais, que vão da crítica social a narrativas fictícias em universos paralelos.



O grupo tem quatro clipes lançados e conta ainda com participação frequente em eventos da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O disco mais recente, #AntenaseRaízes, terceiro álbum da banda, teve seu lançamento nacional e internacional em 2014, com shows por todo o Brasil e nove shows na Europa, onde o público da banda cresce cada vez mais.



Um novo álbum está em fase de produção, com previsão de lançamento em 2017, e reunirá diversos elementos da nova fase do grupo.



Programação



19 de junho (segunda-feira)



18h – sorteio da ordem de apresentação das juninas no festival (Parque Cimba).



22 de junho (quinta-feira)



20h – Apresentação das quadrilhas juninas convidadas;



22h – Bandas Pedra de Fogo e Trio de Forró.



23 de junho (sexta-feira)



20h – Apresentação das juninas concorrentes do festival;



22h – Bandas Carlone Alves e Forró Nocaute.



24 de junho (sábado)



20h - Apresentação das juninas concorrentes do festival;



23h – Banda Dona Zaíra e depois William Júnior e Banda e a dupla Emily e Breno.



25 de junho (domingo)



20 h – Final do São João do Cerrado;



22h – Banda Embalos do Forró e Waltinho e Cia.



Fonte: Ascom Prefeitura