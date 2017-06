Marinha vai treinar novos fiscais para a temporada de praias

A campanha “Praia Limpa, Praia Viva” da Associação Comercial e Industrial de Araguaína – ACIARA está com uma novidade para a temporada de praias 2017 em Babaçulândia, Xambioá, Araguanã e no Garimpinho.



A associação fechou uma parceria com a Marinha do Brasil de Imperatriz (MA) e oferecerá um curso para formação de novos fiscais entre os dias 19 e 23 de junho, no auditório da entidade. As aulas acontecem às 8 horas.



A turma será composta de cerca de 30 servidores da Prefeitura de Araguaína que serão habilitados para fiscalizar e autuar embarcações irregulares que navegam pelos rios Tocantins e Araguaia.



(Peço desculpas por não ter feito a divulgação antes, já que o primeiro dia foi hoje, mas houve algumas complicações com a aprovação e envio das informações. Mas como o evento acontece a semana toda, creio que há tempo hábil para todos)



Fonte: Aciara