Inscrições prorrogadas para Crédito Educativo de Araguaína

Mais uma chance para aqueles que estudam em instituições de ensino superior em Araguaína. O prazo para se inscrever no Crédito Educativo que era até esta terça-feira, dia 20, foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 23. O decreto informando sobre a prorrogação do prazo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 19.



O requerimento está disponível no site da Prefeitura (http://www.araguaina.to.gov.br) e a inscrição deverá ser finalizada na Secretaria da Educação, localizada na Avenida Bernardo Sayão, no Entroncamento, das 7h30 as 11h30 e de 13h30 as 17h30.



Após preencher o requerimento, os acadêmicos devem ir até a sede da secretaria para entregar toda a documentação especificada no decreto. Até o momento, foram efetivadas 48 inscrições.



Depois da inscrição feita, será feita uma triagem prévia por equipe multidisciplinar da Secretaria da Educação, a qual elaborará parecer técnico e social a ser encaminhado para Comissão Julgadora dos Pedidos de Crédito Educativo composta por membros das instituições de Ensino Superior, da Câmara Municipal e da Prefeitura.



Renda familiar



Para a concessão do Crédito Educativo, serão observados os seguintes critérios e limites, por faixa de renda bruta familiar: até três salários mínimos, a concessão será de até 50%; entre três e cinco, até 40%; entre cinco e sete, até 30%; e acima de sete salários, o crédito será de 20%. Para o curso de Medicina, será considerada a faixa de renda per capita familiar.



Cursos



Os cursos contemplados no Crédito Educativo, com as respectivas instituições são: Odontologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade de Ciências do Tocantins (Facit); Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Medicina, Odontologia e Sistemas de Informação, do Centro Universitário do Itpac.



Os estudantes que queiram obter mais informações ou tirar as suas dúvidas podem entrar em contato pelos seguintes telefones: 3411-5609 ou 3411-7154.



Cronograma



23 de junho – Prazo final de inscrições, na Secretaria da Educação do Município;



26 de junho a 7 de julho – Início da verificação da documentação apresentada e visitação in loco;



12 de julho – Divulgação dos nomes dos alunos pré-selecionados;



19 de julho – Data prevista para divulgação do resultado final do processo de seleção do crédito;

Fonte: Ascom Prefeitura

20 de julho a 4 de agosto – Elaboração do contrato, com vigência 2017/2.