Estudante de Araguaína ganha bolsa de estudo no Canadá

Paulo Henrique Pinheiro Barbosa, do Campus Araguaína, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Lyniker Bryan dos Santos Souza, do Instituto Federal de Roraima (IFRR), ambos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, são os representantes da região Norte que participarão do Programa de Bolsas de Estudo Canadá-Brasil para Estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente outros 19 alunos de Institutos Federais participam do programa naquele país.



O resultado da seleção prevista na Chamada Pública Conif/AI nº 1/2017 foi publicado nesta segunda-feira, 19, pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e o CICan (Colleges and Institutes Canada). Na próxima sexta-feira, 23, os selecionados saberão quais serão os colleges de destino. Eles terão atividades no Canadá de setembro de 2017 a dezembro de 2018.



Bolsa



A bolsa de estudo cobre despesas com passagens aéreas (Brasil-Canadá-Brasil), mensalidades e seguro-saúde. Também inclui ajuda para aquisição de material de estudo e auxílio-moradia, além de subsídio mensal durante as atividades fora do Brasil – cerca de 16 meses, incluindo estudo de línguas, dois semestres acadêmicos e estágio ou projeto de pesquisa.



