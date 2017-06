Dimas pede licença e Fraudineis assume comando da prefeitura

O vice-prefeito de Araguaína, Fraudneis Fiomare, tomou posse como prefeito em exercício na tarde desta terça-feira, dia 20, na Câmara de Vereadores. A posse ao cargo foi concedida pelo presidente da Casa, Marcus Marcelo. Fiomare ficará no cargo de 20 a 28 de junho, quando o prefeito Ronaldo Dimas estará de licença para assuntos particulares.



Para o prefeito em exercício, durante sua gestão será dada continuidade ao trabalho desenvolvido por Dimas. Fraudneis assume pela quarta vez o cargo de prefeito desde 2013.



“Eu tenho orgulho de fazer parte desta gestão que está mudando Araguaína. O trabalho de Dimas é modelo para todo o Estado. Hoje somos a Capital da Saúde, da Habitação, da Educação, da Pavimentação, das Obras de Qualidade, enfim, faremos com que o trabalho continue em andamento”, frisou.



Fraudneis ainda citou o planejamento realizado na cidade. “Temos orgulho de morar em uma cidade planejada, organizada. E é nesse intuito que assumimos, com vontade de dar andamento nesse projeto e parcerias”, finalizou.



Fonte: Ascom Prefeitura