Acúmulo de lixo no Hospital Regional de Araguaína ainda não foi resolvido: "eles só camuflaram o problema", diz servidor

O acúmulo de lixo no maior hospital público da região Norte do Estado ainda não foi resolvido. A denúncia foi feita por servidores do Hospital Regional de Araguaína (HRA), que encaminharam ao Portal O Norte no final da tarde de hoje (21), imagens mostrando que o problema foi apenas “camuflado”.



Segundo os servidores, a situação vem se arrastando há pelo menos três semanas antes de ganhar repercussão. Após denúncia, na segunda-feira, os lixos comuns e hospitalares que estavam espalhados em sacolas plásticas foram armazenados em barris para serem retirados da unidade, mas os profissionais que trabalham no hospital garantem que a coleta não aconteceu: “O que eles fizeram foi apenas camuflar o problema colocando o lixo dentro dos barris, o lixo ainda está aqui e além dos tambores já tem muitas sacolas se amontoando de novo”, disse um servidor que preferiu não se identificar.

Em uma das imagens dá pra ver a parte externa da parede de uma enfermaria tomada por sacolas de lixo.

Ainda de acordo com a denúncia o problema só piora. “No refeitório onde os servidores e acompanhantes de pacientes comem tá cheio de moscas e isso não acontecia antes desse lixão que virou o hospital”, reclama o servidor.



Mas a preocupação vai além do mau cheiro e moscas no local. Com o acúmulo de lixo na unidade, os profissionais se preocupam com o risco de infecções tanto dos pacientes como dos próprios trabalhadores que atuam na unidade. “É um caso grave de saúde pública e precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque estamos todos em risco aqui”, observa.