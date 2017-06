Acadêmica do curso de Medicina do ITPAC em Araguaína desabafa em rede social e fala em suposta "máfia de reprovação" de estudantes

O desabafo de uma acadêmica de Medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) ganhou repercussão nas redes sociais, onde a estudante denuncia possíveis abusos por parte de professores da unidade indicando uma suposta “máfia da reprovação” diante de uma significante quantidade de alunos que estariam sendo reprovados em disciplinas do curso.



Dórica Martins está cursando o terceiro ano de Medicina no campus do ITPAC em Araguaína e em um texto intitulado como “Carta aberta ao Centro Universitário ITPAC”, a acadêmica aponta uma série de reclamações, entre elas, a falta de acesso ao desempenho em provas práticas: “...e ter que aceitar que a sua nota foi aquela ali porque o professor é “qualificado” e foi ele quem quis que você tirasse aquela nota”.



Outro ponto crucial do desabafo da estudante é quando a jovem questiona a reprovação em massa de estudantes do curso: “Reprovar estudantes duas, três, quatro vezes? reprovar mais de metade de uma turma...”.



Em um ponto do relato, a estudante descreve uma das situações enfrentadas dentro do contexto da denúncia: “Hoje fiz uma prova que o nome da disciplina é “fisiopatologia”, onde caíram diversas questões que não foram o assunto central das aulas que adivinhe só! Eram as fisiopatologias das doenças e em vez disso questões sobre radiologia, critérios clínicos de classificação, etc. Muitos (pra não dizer a maioria) estudaram exaustivamente para o que era o “foco” e pela demanda excessiva de conteúdos provas nos mesmos dias, acabaram não indo bem. Mas é claro que os Srs. Professores, coordenador, e quem mais que for responsável pela “metodologia” acham que estão medindo conhecimento dessa forma”, observa.



A estudante vai além e classifica a modalidade de ensino aplicada como: “um sistema baseado em máfia de reprovações: “Esse número de reprovação mostra apenas que a faculdade está interessada em lucrar e não ensinar. É um ultraje contra todos nós alunos da instituição”.



Por fim, Dórica finaliza a carta aberta declarando: “Estou num grupo de 25 pessoas que “pagam” matéria novamente e chega a ser engraçado como a gente se cega em meio aos absurdos que somos submetidos diariamente e calados”.



O texto escrito por Dórica Martins rendeu dezenas de compartilhamentos e comentários onde outros internautas que também são acadêmicos do Curso de Medicina afirmaram ter se identificado com as declarações da estudante que recebeu o apoio de muitas pessoas diante do desabafo exposto em seu perfil na rede social.

Resposta do ITPAC



Em nota encaminhada ao Portal O Norte, o Centro Universitário ITPAC informou que tomou conhecimento do fato hoje pela manhã e desde então estão tentando entrar em contato com a aluna sem obter êxito.



A instituição destacou ainda que verificou na Ouvidoria da unidade (canal oficial de reclamações para a comunidade acadêmica), onde não foi identificado nenhum registro sobre esta questão.



O ITPAC ressaltou na nota que: “Somos uma instituição que nos últimos anos atingiu 100% de avaliações positivas. Nosso curso de Medicina, numa avaliação de 1 a 5, é nota 4 e nossa instituição foi recentemente credenciada como Centro Universitário, o primeiro de nossa cidade e o segundo do Tocantins, também com nota 4 (de 1 a 5). Nossa gestão é rígida, todos os professores são semestralmente avaliados e passam por inúmeros processos de formação”.



Sobre a denúncia da acadêmica, a instituição garante que está empenhada “com atenção máxima para esclarecer a situação antes de tomar qualquer decisão”.



Confira o texto na íntegra: