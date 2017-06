TCE rejeita contas de três Secretarias; multas chegam a R$ 190 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) rejeitou as contas anuais de três Secretarias da prefeitura de Araguaína referente ao exercício de 2013, gestão do atual prefeito Ronaldo Dimas eleito em 2012 e reeleito em 2016. Os resultados dos julgamentos decididos em sessão na terça-feira (20), foram publicados no Boletim Oficial nº 1870.



As contas julgadas irregulares foram das Secretarias de Administração, Educação e Fazenda. De acordo com a decisão, a Secretaria de Educação de Araguaína incorreu em diversas irregularidades, como as impropriedades nos processos relativos à locação de veículos para transporte escolar e à execução de despesas com o cartão de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva. Ao gestor foi imputado débito de R$179.951,49 e aplicada multa de R$ 19.995,10.



Já referente a Secretaria da Fazenda de Araguaína, que tinha como gestor na época Alberto Sousa Brito, foi aplicada multa ao gestor no valor de R$ 6 mil reais, por inconsistências nos processos relativos à contratação de serviço de contabilidade, de serviços de manutenção de sistema de arrecadação, da locação de sistema de contabilidade por dispensa e ainda pela ineficiência do controle da receita.



E com relação as irregularidades na Secretaria da Administração que tinha Nahim Halum na gestão, foi determinada multa de R$ 2 mil, por não cumprir as normativas do TCE/TO.



Dos gestores multados das Secretarias consideradas irregulares, apenas Jocirley de Oliveira permanece à frente da pasta que é a de Educação.