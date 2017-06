Governador entrega viaturas à polícia e inaugura obras

Nesta sexta-feira, 23, às 9 horas, o governador Marcelo Miranda cumpre agenda em Araguaína, onde entrega 18 viaturas, sendo 14 novas e quatro substituições, à Polícia Militar. Na ocasião, serão inauguradas a pavimentação asfáltica, a drenagem superficial e a sinalização viária no Setor Itaipu, e vistoriadas as obras de pavimentação do setor Maracanã e de outros cinco setores, além do Fórum da Comarca de Araguaína.



No setor Itaipu, foram 83.843,74 m² de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas. Somadas aos 89.605,37 m² do setor Maracanã, que está com o cronograma de serviços bem adiantado, serão beneficiadas cerca de 7 mil pessoas, em um investimento total de R$ 20.543.803,28.



Outros setores também estão sendo contemplados com melhorias em infraestrutura: Araguaína Sul, São João, Tereza Hilário Ribeiro, Santa Terezinha e Patrocínio. O valor total do investimento para os cinco setores é de R$ 43 milhões. São 234.457,34 m² de pavimentação e 22.300,93 m² de restauração.



As obras estão sendo executadas sequencialmente, ou seja, quando termina em um setor, inicia no outro, visando evitar abrir várias frentes de serviços em diferentes bairros ao mesmo tempo e não terminá-los antes do período de chuva, quando as obras são paralisadas.



Acompanhamento



Ainda na cidade, o governador Marcelo Miranda vai vistoriar as obras do Fórum da Comarca de Araguaína, fruto de convênio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinf) com o Tribunal de Justiça (TJ). A execução está sendo feita pela Seinf, com recursos do Proestado, financiado pelo Banco do Brasil.



